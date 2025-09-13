ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、敵地オラクルパークでのジャイアンツ戦に先発登板。7回1安打1四球1失点、10奪三振の快投で相手打線を封じ込めた。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』で全91球の球種割合を振り返る。 ■『Baseball Savant』の公式データ詳細 山本由伸、今季の球種割合推移【前回登板まで】MLB公式『Baseball Savant』より引用作成：SPREAD編集部