¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í-ºå¿À¡Ê13Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë½é²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬¤¢¤È¤ï¤º¤«¤ÇËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥ó¥¹¾åÉôÄ¾·â¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¶¤ï¤á¤­¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿ÀÂÇÀþ¤ÏÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¤¬¥ì¥Õ¥ÈÁ°¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò2ÎÝ¤Ø¿Ê¤á¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸½ºß36ËÜ¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¿ô¥È