防衛省は、中国の無人機に対する自衛隊機の緊急発進（スクランブル）に無人機を活用することを検討している。海上自衛隊が導入する米国製の滞空型無人機「ＭＱ９Ｂシーガーディアン」を使い、航空自衛隊が来年度から３年間かけて検証する予定だ。戦闘機の運用コストを抑制する狙いがある。海自は、東シナ海などでの情報収集を強化するため、２０２７年度にシーガーディアンを導入する予定だ。空自は、この機体を使って他の無