俳優の日向亘（２１）が１３日、都内で行われた「フォトブック『日に向かって、』」発売記念イベント取材会に出席した。同書は、昨年３月に２０歳を迎えた日向の１年を収めたメモリアルなフォトブック。完成した作品を手に、日向は「僕自身も懐かしみながら読める。タイムカプセルのような１冊になった」とはにかんだ。地元・群馬での撮影も敢行。実家で飼い始めたという愛犬のネルちゃんも初登場。ネルちゃんは黒のトイプー