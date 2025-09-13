◆米大リーグジャイアンツ５X―１ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区３位のジャイアンツにサヨナラ負け。１―１の延長１０回１死満塁からスコットがベイリーに劇的なグランドスラムを浴びた。両軍のゲーム差は７に縮まったが、同２位のパドレスが敗れ、ドジャースの地区優勝マジックは「１２」となった。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平