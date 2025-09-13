◇ナ・リーグドジャース1―5ジャイアンツ（2025年9月12日サンフランシスコ）ドジャースのタナー・スコット投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に救援登板。山本由伸投手（27）が7回1失点と好投して試合をつくったが、延長10回に4番手として登板したスコットが満塁本塁打を被弾し、今季10度目、今月に入っても10試合中3度目のサヨナラ負けを喫した。2位パドレスが敗れたためナ・リーグ西地区の優勝マ