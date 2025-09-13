◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）大会主催者は午後０時過ぎ、公式ＳＮＳで初日１３日のイブニングセッションのチケットが完売したため、当日券の販売を終了したと発表した。今大会のチケット売り上げの目標は５０万枚で、１１日時点で残り１万枚と迫っている。大会第１日は、暑熱対策として時間前倒しで午前７時３０分に３５キロ競歩を実施。男子の勝木隼人（自衛隊体育学校）が日本勢大会１号となる銅メダルを獲得し