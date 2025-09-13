¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤­¤Á¤ã¤­ÂçÊüÁ÷¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²­Æì¡¦º£µ¢¿ÎÂ¼¤Ç³«¶È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖJUNGLIAOKINAWA¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²­Æì¡Ë¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉ¾È½¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÚÂ¼¤µ¤ó¡£Ä¹ÃË¤Ï2ºÐ¤Ç¡Ö¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤·¾è¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤é¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«