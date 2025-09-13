◆米大リーグジャイアンツ５x―１ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、中５日で敵地・ジャイアンツ戦に先発し、７回１安打１０奪三振、１失点の内容も打線の援護に恵まれずに、今季１２勝目はお預けとなった。３試合連続の２桁奪三振で、メジャー２年目で自身初のシーズン規定投球回（１６２回）にも到達し