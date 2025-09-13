お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が13日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。賞レース「M−1グランプリ」の審査について語った。オープニングで、この日開幕した「東京2025世界陸上」についてトークした。トラック種目について、出水麻衣アナウンサーが「一発勝負だから、フライングとか1回したらアウトなんです」と緊張感を語ると、土屋伸之は「漫