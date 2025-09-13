台湾証券取引所の李愛玲（リー・アイリン）社長が１２日、東京都内で読売新聞のインタビューに応じた。「台湾では日本市場への投資に対する注目度が高い」と述べ、日台間の投資を双方向で拡大するため、環境整備を進める考えを示した。李氏は、日本株の金融商品が来年、台湾で上場する予定だと明かし、「これまで日本株を買えなかった台湾の人も、互恵的な投資ができるようになる」と述べた。日本の投資家向けに、台湾の半導体