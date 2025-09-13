¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 5¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î12Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤¬¶ÛµÞ²óÈò¤Ç¸«¤»¤¿¡È°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¡É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢ÂÎ¤Î¶á¤¯¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¿À²óÈò¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬0-1¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÉ½¡¢ÂçÃ«¤Ë¤³¤Î»î¹ç2ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¤ÎÄÌ»»265¾¡¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÃæ¿´¤ÎÅêµå¤òÅ¸³«¡£ÂçÃ«