「ボクシング・ＷＢＯバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市のＩＧアリーナで行われ、自身３度目の王座防衛に臨む武居由樹（大橋）は５３・５キロで通過した。武居が“戦闘モード”に入った。挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）と相対し、「良い表情をしていたし、向こうから詰め寄ってきたんで。ちょっと燃えましたね。ムカッとしたというか良い