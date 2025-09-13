ドジャースは１２日（日本時間１３日）、敵地でのジャイアンツ戦で延長１０回に１―５でサヨナラ負け。連勝が「４」でストップした。先発した山本は初回に守備の乱れも絡んで１点を失ったものの、その後は７回まで完全投球。わずか１安打、１０奪三振の快投を演じたものの、援護点は７回に飛び出したコンフォートの１１号ソロだけで勝敗はつかなかった。こう着状態のまま、無死二塁から始まるタイブレークの延長戦に突入。１