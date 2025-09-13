阪神１１Ｒ・チャレンジカップ・Ｇ３・馬トク激走馬＝イングランドアイズ９番人気の前走・小倉記念は、最軽量ハンデ５１キロで重賞初Ｖ。最内枠からロスなく好位で立ち回り、ラスト１ハロンから、グイグイ伸びて、２着に１馬身３／４差をつけた。母がオークスなど国内外で重賞４勝のヌーヴォレコルトで、デビュー時が将来を嘱望されていたが、５歳でいよいよ完全なる充実期に入ったようだ。中間は８月２０日に外厩・山元ＴＣか