女優の當真あみ（18）が13日、都内で初のインタビュー本「日々謳歌（おうか）」の発売記念取材会を行った。「まだやったことないアクションとか、医療など専門的なものを扱う役に挑戦したい」と今後の目標を語った。「日経エンタテインメント！」の連載の23年8月号から、高校を卒業する25年4月号までの掲載分をまとめた一冊。「お仕事を始めて最初は緊張が強かった。いろんな作品に参加させていただいて、素晴らしい先輩方のお