女優の有村架純（32）が12日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。デビュー当時の葛藤を明かす場面があった。MCの藤ヶ谷太輔は「芸能界にどうやって入ってきたんですか？」と質問。有村は「私も何でだろうって思うんですけど」ともらしつつ「中学校3年生の時に、当時学園モノのドラマがたくさんあったんですよね。で、自分と年が近い方たちが別の世界で生きているってどういうことなんだろうっていう、好奇心