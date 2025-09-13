「巨人−阪神」（１３日、東京ドーム）阪神の佐藤輝明内野手が初回、１死一、二塁のチャンスで、右中間フェンス直撃の適時二塁打を放った。本塁打まで「あと５センチ」の特大飛球だった。この回、先頭の近本が左前打で出塁。中野の投ゴロ後、森下が四球で歩くと、４番の佐藤輝が打席に立った。巨人の先発・横川に対して２−１から４球目、外角高めのカットボールを狙った。高々と上がった打球は、弧を描きながら右中間方向に