◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）トリプル世界戦の前日計量が13日、試合会場IGアリーナのサブアリーナで行われた。メインの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは統一王者の井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）がリミットより100グラム軽い55.2キロ、WBA