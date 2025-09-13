元HKT48でタレントの田中美久（24）が13日、自身のインスタグラムを更新。イメージ激変の新ヘアスタイルを公開した。「ここで初公開！！！！田中美久、人生初のピンク髪になりました！！！！！きゃーーーーー似合ってますか？？？」とつづり、茶色からピンク色に変化したヘアを初披露した。さらに別の投稿では「10月期新土曜ドラマ日本テレビ『#良いこと悪いこと』丸藤萌歌を演じます。人それぞれが抱える“罪悪感”