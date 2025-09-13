◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・高田勇仁―同級２位・松本流星▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・武居由樹―同級１位クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、愛