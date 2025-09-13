7回1安打1失点の快投も…ジャイアンツに延長サヨナラ負け米大リーグのドジャースは12日（日本時間13日）、敵地サンフランシスコでジャイアンツと戦った。先発した山本由伸投手は7回を投げ1安打1失点、10奪三振の好投も白星にはつながらず。最後は延長10回にタナー・スコット投手がサヨナラ満塁弾を浴び、1-5で敗れた。山本は初回、1死からデバースに四球を与えると、続くアダメスに中越えの先制二塁打を許した。ただそれ以降は