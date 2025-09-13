¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡½À¾Éð¡Ê2025Ç¯9·î13Æü¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬½é²ó2»à¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¤Î30¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÂçÂæÅþÃ£¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÁª¼ê¤Î30ËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÅÄæÆ¡Ê¸½ÃæÆü¡Ë¤Î20Ç¯¤Î31ËÜ°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÏÁ°Ìë¤Î9²ó¤Ë¤âÀ¾Éð¡¦¹â¶¶¤Î´°Éõ¤òÁË»ß¤¹¤ëº¸±Û¤¨29¹æ¥½¥í¡£ºòµ¨¤Î25ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë