オンラインで記者会見するラグビー日本代表のジョーンズHC（右）とディアンズ主将＝12日（共同）ラグビーのパシフィック・ネーションズカップ（PNC）で米国遠征中の日本代表は12日、米コロラド州デンバーで14日（日本時間15日）に行われる準決勝のトンガ代表戦の登録メンバーを発表し、1次リーグ2試合でトライを決めたロックのディアンズ主将（BL東京）やWTB石田（横浜）らが先発に名を連ねた。6日の米国戦から先発3人を変更し