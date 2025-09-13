鳥取県立美術館（倉吉市駄経寺町）の来館者が１２日、２０万人に到達した。当初目標の年間来館者を３月３０日の開館から半年足らずで達成。県が５点計約３億円で購入して話題となったアンディ・ウォーホルの「ブリロの箱」などの展示や、入場無料のスペースが多くあることが集客につながったとみられる。（西海直也）３階建て、延べ床面積約１万６００平方メートルで、１万点を超える作品を収蔵。倉吉市営ラグビー場跡地に建て