Îø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥¯¥í¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÂçºåËüÇî¤Çµ¯¤­¤¿Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¯¥í¤ÏÂçºåËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖËüÇî¤¬¹­¤¹¤®¤ë¤¦¤¦¤¦¤¦¡ª¡ª¡ª¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¸ÞÎØ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Èá·à¤Ïµ¯¤³¤Ã¤¿ ËüÇî¤â¼ê²ÙÊª¸¡ºº¤ò¡¢¶õ¹Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö»Å»ö¤ÇË»¤·¤¤Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ä«¡¢²È¤Ë¥¹