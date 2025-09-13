吉村洋文大阪府知事が１１日にＸに、大阪・関西万博会場で毒グモのセアカゴケグモが見つかったことに注意喚起した。吉村氏は「セアカゴケグモは、府内全域に生息しています。攻撃性の強いクモではなく、捕まえたり、誤って触れたりしない限り、咬まれることはありません。万一、咬まれたら、会場内救護所で手当てをお願いします」と呼びかけた。日本国際博覧会協会は１１日、大阪・関西万博会場で毒グモのセアカゴケグモを約