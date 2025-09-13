「ボクシング・トリプル世界戦」（１４日、ＩＧアリーナ）前日計量が１３日、名古屋市で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は１００グラム下回る５５・２キロでパスし、対戦相手のＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝は３００グラムアンダーの５５・０キロで、それぞれ一発でクリア。１４９２人のファンが観覧した異例の公開イベントで大歓声