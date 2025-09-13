◆一杯・一枚から描く「A Taste of Good for Tomorrow」研究機関やスタートアップの展示が並ぶ大阪・関西万博のスイスパビリオンに、ネスレの展示がある。会期は10月13日まで。時代の最先端の可視化で未来を語る場で、ネスレ日本は“毎日の一杯・一枚”を手がかりに、循環の姿を自社の商品を通して紹介している。◆スイスらしさを体験できる構成切り絵で“スイスらしさ”を探すウェルカム展示スイスパビリオンは、5つの球体で構成