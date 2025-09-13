劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来の主題歌「残酷な夜に輝け」を担当するLiSAさんに、楽曲と作品について伺いました。LiSA「彼らを讃え、力に変える歌でありたい」LiSAさんが歌う、物語を包み込むような本作の主題歌「残酷な夜に輝け」。その荘厳な音色は切なく優しく、戦うキャラクターたちを慰めるような雰囲気で流れ出す。「以前、劇場版『無限列車編』で、主題歌『炎』を歌わせていただき、そこで描かれ