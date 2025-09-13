◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第３日（１３日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）日没サスペンドとなった第２ラウンド（Ｒ）の残りと第３Ｒが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。単独トップで出た佐藤心結（みゆ、ニトリ）が前半をイーブンで終え、通算１０アンダーで首位をキープ。３打差２位で出た桑木は２つ伸ばし、９アンダーで２位につけた。金沢志奈（