女優の有村架純（32）が12日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。「オーラがない」意外な素顔が明かされた。MCの藤ヶ谷太輔は「休みの日とかはどういう過ごし方をされているんですか？」と質問。有村は「休みは…」と話すと、MCの笑福亭鶴瓶が「あんまり外へ出ないです」と“代理回答”。有村は「家が好きっていうのももちろんあるんですけど、ジムに行ったりとか」と話した。鶴瓶がジムで二度見された