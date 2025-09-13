アモスタイル バイ トリンプから、人気シリーズ「夢みるブラⓇ DeepV」に待望の新作＜Apple Blossom（アップルブロッサム）＞が仲間入り。禁断の果実“リンゴ”からインスピレーションを得たロマンティックなデザインで、マルチカラーの刺繍や光沢感のあるレースが胸もとを美しく彩ります。6色展開で、あなたらしいフェミニンスタイルを叶えるラインアップです。 甘い誘惑♡アップルブロッサム