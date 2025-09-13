＜ソニー 日本女子プロ選手権3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、メジャー初優勝を狙う佐藤心結がトータル10アンダー・単独首位をキープしている。【LIVE】きょうも河本結さんはノースリーブ1打差2位に桑木志帆。2打差3位に金澤志奈、3打差4位に青木瀬令奈、4打差5位には永峰咲希が続いている。今季3勝の佐久間朱莉はトータル5