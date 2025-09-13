俳優・當真あみが１３日、都内で、単行本「日々謳歌」（日経ＢＰ）の発売記念イベントを開催した。「日経エンタテインメント」で１６歳から高校卒業となった今年の４月号まで行っていた連載を完全収録したもの。ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」やＴＢＳ系日曜劇場「さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜」など、これまで出演した作品の撮影の裏側やプライベートの話までが記され、当時ＳＮＳで発信した写真も収録