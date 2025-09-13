８月２７日にこまちスタジアムで開催された「楽天−ソフトバンク」で始球式を務め、まさかの下手投げを披露し、反響を呼んだ秋田出身の女優・加藤夏希（４０）が１３日までにインスタグラムを更新。６日に秋田市で開催された「東北青年フォーラムｉｎ秋田」にパネリストとして参加したことを報告した。加藤は２０１４年に一般男性と結婚し、長女（９）を筆頭に、１９年に長男、２１年に次男、２４年に次女を出産している。Ｌ