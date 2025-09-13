¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤¬2025Ç¯9·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤¬¹ç¤¦¤¥¤¥¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö±Ç²è¡Ø¥«¡¼¥º¡Ù¤ò¸«¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿us¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶õ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥ç¥¦ÊÁ