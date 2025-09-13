◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（９月１４日、愛知・名古屋市ＩＧアリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝に挑戦する、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が、前日計量を５５・０キロで一発パ