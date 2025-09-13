お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。“ベビバーグ”こと長男（1）がお台場で“海デビュー”したことを報告し、夫・井戸田と長男のほほ笑ましい動画を公開した。【動画】「so cute Baby」お台場の海でほほ笑ましい“パパの顔”全開の井戸田潤※2、3枚目蜂谷は「まだまだ太陽が照ると暑いので5分で退散」と前置きした上で、「ちゃぷんちゃぷんとや