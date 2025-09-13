元SKE48松井珠理奈（28）が13日、都内で、10年ぶりのセカンド写真集「アイヲシル」（宝島社）発売記念イベントに出席した。1st写真集出版時は18歳。「前回は10代ラストで、今回は20代ラストなので、成長した姿を見せたい」。こだわりの写真集には「活動を初めて17年だけど、今まで見せていない表情や姿、普段は恥ずかしいような衣装やメークにも挑戦した」としつつも、「これは世に解き放っていいのかと、今も思っている」とした。