日本時間9月13日の3時にスタートした「FIBAユーロバスケット2025」の準決勝第2試合は、トルコ代表がギリシャ代表を相手に一度もリードを許さない展開へ持ち込み、最大30点差をつけて最終スコア94－68で完勝した。 2001年以来、24年ぶりの決勝進出を飾ったトルコは、ビッグマンのアエジャン・オスマニが3ポイントシュート成功率75.0パーセント（6／8）の大当たりでゲームハイの28