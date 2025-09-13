星野源が、最新アルバム『Gen』に収録されている楽曲「2（feat. Lee Youngji）」のMVを9月15日21時よりプレミア公開する。 （関連：星野源「人はいつか死ぬ。だから今、みんなで一緒に歌おう！」ーー『MAD HOPE』で体現した“今”を楽しむ理由） 本楽曲では、韓国のラッパー Lee Youngji（イ・ヨンジ）をフィーチャー。星野が手がけたグルービーなトラックの上で、ヨンジのしなや