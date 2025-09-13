SB C＆SとBUYDEEM Japanは9月11日から、瞬間湯沸かしウォーターディスペンサー「BUYDEEM SmartHot（バイディーム スマートホット）」を、トレテク！ソフトバンクセレクション、Yahoo!ショッピング、Amazon.co.jp、楽天市場にて順次発売している。価格はオープンで、実勢価格は2万4970円前後。●必要な分だけ瞬間加熱の無駄ゼロ設計、待機時間も電力消耗はほぼゼロ！「BUYDEEM SmartHot」は、レアアース厚膜電気加熱技術によっ