¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)32¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£32¥Á¡¼¥à¤¬4¥Á¡¼¥à¤º¤Ä8¤Ä¤Î¥×¡¼¥ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ÎÁíÅö¤¿¤ê¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥ëG¤ÎÆüËÜ¡ÊFIVB¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï½éÀï¥È¥ë¥³¡ÊÆ±16°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥È¥ë¥³¤È¤Ï2023Ç¯10·î¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¤³¤Î»þ¤Ï3¡Ý0¤ÇÆüËÜ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âè2Àï¥«¥Ê¥À¡ÊÆ±11°Ì¡Ë¡¢Âè3Àï¥ê