「ジャイアンツ５−１ドジャース」（１２日、サンフランシスコ）ドジャースが延長戦の末、悪夢の１０度目サヨナラ負けで連勝が４でストップ。先発の山本由伸投手は７回１安打１失点、１０奪三振の快投を見せたが、またも好投がチームの勝利につながらなかった。スコットが延長十回にサヨナラ満塁弾を浴びてしまった。同点で迎えた九回、ロバーツ監督はドライヤーのイニングまたぎを決断。代打・マトスを遊ゴロに打ち取ったか