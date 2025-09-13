「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）トリプル世界戦の前日計量が１３日、名古屋市のＩＧアリーナで行われ、４団体統一王者の井上尚弥（大橋）と、挑戦者でＷＢＡ暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）がともに一発で通過した。アフマダリエフが不気味な余裕を見せた。計量を通過し、仕上げた体を観客に披露すると、フェースオフでは尚弥と顔が触れあ