［参院選２０２５］地方と女性＜反響＞地方から東京圏に転出した女性の声を伝える連載「参院選２０２５地方と女性」（７月８〜１０日）を読んだ読者から、多くのメールと手紙が届いた。「『女性は仕事より家庭』という圧力が女性を苦しめている」「女性の意見が政治に反映されない」などの文面からは、地方の女性の現状が伝わってくる。（編集委員吉田尚大）「上京して東京にしがみついてよかった」――。大学卒業後に上京