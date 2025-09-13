◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１３日・マツダスタジアム）広島・新井貴浩監督が今季限りで現役を引退する中日・中田翔内野手をねぎらった。今季最後の対戦のため、中田はチームに合流。出場はしないが、関係者にあいさつし、ファンに打撃練習を披露した。グラウンドに出ると、真っ先に新井監督の元へ。コイの指揮官はがっちりと握手をかわした。「濃い野球人生だったな、という話をしました」と新井監督。年齢は離れてい