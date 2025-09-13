◆米大リーグジャイアンツ５X―１ドジャース＝延長１０回＝（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区３位のジャイアンツにサヨナラ負け。１―１の延長１０回１死満塁から左腕スコットがベイリーにグランドスラムを浴びた。両軍のゲーム差は「７」に縮まった。それでも、同２位のパドレスが敗れ、ドジャースの地区優勝マジック「１２」となった。「１番・ＤＨ