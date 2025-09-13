◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）トリプル世界戦の前日計量が13日、試合会場IGアリーナのサブアリーナで行われた。メインの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは統一王者の井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）がリミットより100グラム軽い55.2キロ、WBA暫定王